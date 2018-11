Calw "Meisterin des singenden Holzes" gibt Konzert

Die Künstlerin ist Preisträgerin bei Wettbewerben wie der "2nd World Marimba Competition" Okaya, Japan, und dem Stipendienwettbewerb der "Yamaha Foundation of Europe". Von 2007 bis 2010 lehrte sie Marimba am Royal Conservatoire of Scotland sowie von 2008 bis 2016 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. An europäischen Musikhochschulen, wie zum Beispiel am Royal College of Music in London, ist sie eine gefragte Gastdozentin.

Das musikalische Spektrum der Perkussionistin umfasst Solokonzerte, Auftritte mit Sinfonieorchestern, Kammer-musik- und Percussions-Ensembles sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen.

Der Eintritt zu dem Konzert am 24. November in der Hirsauer Aureliuskirche ist frei. Am Ausgang wird jedoch um Spenden gebeten.