Calw Mehr Internet durch neue LTE-Station

LTE ermögliche Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs, heißt es in einer Mitteilung. Dank LTE könnten die Nutzer zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden, Musikvideos in hoher Qualität konsumieren und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen. LTE sei zudem für viele Haushalte in der Region eine Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen, ist dort weiter zu lesen.