Calw Märchenhafter Abend in Calw

Calw. Die Knaben- und Männerstimmen der Aurelius Sängerknaben unter der Leitung von Bernhard Kugler sowie die junge Flötistin Helen Buck musizierten zusammen mit dem international bekannten Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim.

"Hosianna dem Sohne Davids" erschallte es zu Beginn mit klangvollen Stimmen durch die voll besetzte Kirche. Danach begrüßte Musikschulleiter Olaf Kerkau das Publikum und bedankte sich herzlich bei Eltern und Sponsoren für ihren Einsatz, ohne den ein solches Musikereignis nicht realisierbar sei. Er wünschte den erwartungsvollen Zuhörern ein besinnliches und beschwingtes Konzert.

Diesen Wunsch setzten die jungen Musiker prompt um. Nach dem "Rorate Coeli" von Meinrad Spieß mit Soli von Achim Scheidl und David Erhard sowie dem Gründer der Aurelius Sängerknaben Hans-Jörg Calmbach am Cembalo, zeigte die junge Flötistin Helen Buck mit "Les Plaisirs" aus der Suite a-moll von Georg Philipp Telemann ihr virtuoses Können. Orchester und Blockflöte agierten in einem dynamischen und äußerst harmonischen Wechselspiel. Die 15-Jährige, die seit zehn Jahren Blockflötenunterricht an der Musikschule Calw bei Beate Stahl-Erlenmaier hat, gewann bereits zweimal den Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" mit Höchstpunktzahl. Olaf Kerkau zeigte sich zu Recht stolz die "beste Blockflöte Deutschlands" (Zitat Kerkau) unter den Schülern der Musikschule Calw zu haben.