Calw Männertreff stellt Programm vor

Die Stiftung widmet sich der interkulturellen und interreligiösen Forschung, Bildung und Begegnung. Der Geschäftsführer der Stiftung, Bernd Villhauer, wird am Freitag, 8. März, über Grundsätzliches und Aktuelles in dieser Arbeit berichten.

Ein Themenschwerpunkt des Männertreffs in diesem Halbjahr ist Bürgerbeteiligung. Den Auftakt bildet am 29. März ein Abend mit Helmut Nagel, der über die Basisdemokratie in Appenzell/Schweiz berichten wird, wo die Landsgemeinde die verfassungsmäßige Versammlung der stimmfähigen Bewohner ist, an der Behörden gewählt werden und wo über Sachgeschäfte abgestimmt wird. Zu diesem Thema schließt sich eine Exkursion nach Appenzell zum Landesgerichtstag am 28. April an. Dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Näheres wird noch bekannt gegeben. Das Thema Bürgerbeteiligung steht auch im Mittelpunkt zweier weiterer Abende: am 28. Juni mit Ortsvorsteher Davide Licht, der über die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung auf den verschiedenen politischen Ebene aufklären wird und am 19. Juli mit neu gewählten Ortschaftsräten, die zu ihren Vorstellungen der Bürgerbeteiligung befragt werden sollen.

Dazwischen wird es am 24. Mai noch einen Abend unter dem Thema "Männer unter sich" geben. Informationen folgen noch. Die Abende finden im evangelischen Gemeindehaus, Martin-Luther-Straße 2, in Altburg (gegenüber der Schwarzwaldhalle) statt. Sie beginnen um 19.30 Uhr. Zwischen Vortrag und Diskussion wird ein Vesper gereicht. Der Eintritt ist frei.