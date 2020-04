Calw Lieferservice geht an den Start

Für viele Gastronomen und Einzelhändler war der Umstieg auf Liefer- und Abholservice, teils online, ein Sprung ins kalte Wasser. Einer jedoch, der angesichts der Corona-Krise nötig sein dürfte. Anderenfalls heißt es: null Euro Umsatz.

In den vergangenen Wochen haben sich entsprechend immer mehr Betriebe in Calw dazu entschieden, ihr Angebot der Situation anzupassen. Etliche haben sich bei der vom Landkreis Calw empfohlenen "Emmas.app" registriert, andere haben selbst einen Lieferservice auf die Beine gestellt. Übersichtlich für den Kunden war das kaum. Zumal "Emmas.app" lediglich auf Lebensmittellieferungen beschränkt ist. Diesem Problem hat sich Citymanager Hansjörg Neumann angenommen und stellvertretend für die Stadtmarketing GmbH den Lieferservice "Calw liefert" ins Leben gerufen. Mehr als 20 Calwer Betriebe haben sich diesem bereits angeschlossen, berichtet er nicht ohne Stolz. Der Clou an der Sache: Die teilnehmenden Händler und Gastronomen können sich nun bei der Auslieferung gegenseitig unter die Arme greifen.