Calw Kuriose Geschichten

Irish Folk ist einer der beliebtesten Musikstile in Deutschland, heißt es in einer Ankündigung. Fast egal, wen man danach fragt, die Antwort sei: "Irish Folk finde ich gut. Mit einem Guinness in der Hand noch besser und in Verbindung mit Live-Musik fast unschlagbar". Allerdings denken viele Menschen im Zusammenhang mit irischer Musik nur an die Dubliners, U2, River Dance und Johnny Logan. Dabei haben Irland und die irische Musik weitaus mehr zu bieten.

Gemeinsames Spielen

Speziell der traditionelle Irish Folk hat eine Menge interessanter und kurioser Geschichten zu erzählen. Und genau hier setzt Guido Plüschke, der im Rahmen des Nackten Theaters an. Wer weiß schon, warum es eine Irish Bouzouki gibt, obwohl die Bouzouki ein griechisches Instrument ist? Oder warum beim gemeinsamen Spielen nichts angesagt wird und trotzdem alle zusammen anfangen und sogar das gleiche Stück spielen?