Calw Kreistag sieht Grenzen überschritten

Kreis Calw (sb). Dass alle Fraktionschefs im Kreistag – Jürgen Großmann (CDU), Ursula Utters (SPD), Johannes Schwarz (Bündnis 90/Grüne) und Karl Braun (FDP) – sich in dieser Sache einmütig in einem offenen Brief hinter Schuler stellen, soll als klares Zeichen verstanden werden: "Man muss nicht alles hinnehmen." Ein Leserbrief in unserer Zeitung, in dem Kreisräten "Altersstarrsinn" vorgeworfen worden war, brachte bei Schuler das Fass zum Überlaufen. "Da wird man nachdenklich", sagt Schuler – vor allem mit Blick auf die berufliche Herkunft des Leserbriefautors.

In dem offenen Brief legen die Fraktionschefs Wert auf die Feststellung, dass die Kreistagsmitglieder von den Einwohnern des Landkreises Calw gewählte Vertreter seien, die sich für das Mandat eines Kreisrates beworben haben und gewählt worden seien. In der Presseverlautbarung heißt es wörtlich: "Wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir viel Zeit und Engagement in dieses Ehrenamt einbringen und uns intensiv mit den verschiedenen Aufgaben, Problemen und Handlungsfeldern beschäftigen. Wir sind untereinander nicht immer einer Meinung und ringen in vielen Punkten um den besten Weg für den Landkreis. Wir müssen uns der Kritik an unseren Entscheidungen sowohl im Kreistag selbst als auch in der Öffentlichkeit stellen. Dies ist auch im kommunalen Verantwortungsbereich selbstverständlich. Damit müssen wir umgehen. Sei es in persönlichen Ansprachen, in der Berichterstattung oder auch in Leserbriefen. Dabei darf man nicht zu empfindlich sein."

In diesem Zusammenhang verweist der FWV-Fraktionschef auf die lange kommunalpolitische, ehrenamtliche oder auch berufliche Erfahrung der Kreisräte – und auch des Landrats.