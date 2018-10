Calw Kreisarchivar stellt Calwer Burgen vor

Calw. Gleich nach der Begrüßung durch KGV-Vereinschef Tobias Roller ging Frieß im Bus auf das Haus aus dem Wildberger Stadtteil ein. In den Ursprüngen stammt es aus dem Jahr 1406. Es ist das älteste Gebäude im weitläufigen Freilichtmuseum. Besitzer waren bis 1790 als Herren von Neubulach und Effringen 300 Jahre lang die Grückler. Bis heute erinnert an die Rechte-Inhaber des Bergwerks ihre Patronatsloge in der Neubulacher Stadtkirche.

Rund 50 Anlagen

Im Vortrag im Hermann-Schilli-Haus, der auch von einigen nicht mit dem KGV angereisten Zuhörern verfolgt wurde, unterstrich Frieß: "Der Kreis Calw hat weit mehr Substanz hinsichtlich alter Burgen und herrschaftlicher Gebäude, als man denkt." Beim Start eines Burgenprojekts sei man von 30 Anlagen ausgegangen. Mit ehrenamtlicher Unterstützung habe das Kreisarchiv inzwischen rund 50 Objekte und alte Standorte registriert, die Eingang in ein Buch finden sollen.