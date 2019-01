Calw Königin mit vielen Gewändern

Werke aus mehreren Jahrhunderten

Der Kirchenmusiker hatte ein vielseitiges Programm zusammengestellt, das Orgelmusik aus mehreren Jahrhunderten bot und immer wieder auch Bezüge zu Weihnachten hatte. So ging die musikalische Reise vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Immer wieder präsentierte sich die "Königin der Instrumente" in neuem Gewand. Hagner eröffnete mit dem Stück "A solis ortus cardine" von Michael Praetorius. "Martin Luther hat Strophen dieses Gedichts zu einem deutschen Kirchenlied übersetzt und dessen erste Strophe beginnt mit den Worten: ›Christum wir sollen loben schon‹", konnten die Zuhörer dem Programmblatt entnehmen.

Die musikalische Reise führte weiter zu Johann Pachelbels "Kanon in D für drei Violinen und Generalbass". Dieses Stück war von Hagner zu einer Orgelfassung bearbeitet worden. "Pachelbels bekannteste Komposition entpuppte sich als eine nette kleine Spielerei des Nürnberger Orgelmeisters, in der sich über einem Bass-Thema drei Stimmen, im Kanon laufend, sich aufbauen und wieder zur Ruhe kommen ließen", erläuterte Hagner. Auch Johann Sebastian Bachs "Präludium und Fuge in C" und Dietrich Buxtehudes Choralbearbeitung über das Lied "Der Tag, der ist so freudenreich" interpretierte der Organist einfühlsam- prägnant. Mit den Werken unbekannterer Meister spielte Hagner mehrere Stücke der Gattung "Pastorale". Die Zuhörer erfuhren, wie es in früheren Zeiten üblich war, dass die Hirten von den Almen in die Städte und Dörfer zogen und ihre "Hirtenidiome" vortrugen. "Die einfachen Hirtenweisen wurden von der Kunstmusik aufgenommen und stehen seither für Weihnachten schlechthin", so Hagner. Und in der Tat wurden die kunstvollen Bearbeitungen der Hirtenweisen durch Umspielungen und andere Ausschmückungen, lebhafte, oft sogar mitreißende Hörgenüsse.