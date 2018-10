Calw Klostersommer: "Immer mit Herz dabei"

Schon bald war Lindenberg so etwas wie ein alter Bekannter für die Organisatoren. Was sich insbesondere durch eine kleine, aber sehr rührende Geste Anfang des Jahres zeigte. Ott war erkrankt, der Sänger erfuhr über Umwege davon.

Ohne Netzwerk geht gar nichts

"Als ich wieder aus dem Krankenhaus daheim war, kam ein Päckchen", erzählt Ott. Drin war ein Bildband von Lindenberg. Mit Widmung, Genesungswünschen und einer Zeichnung des Musikers. "Das hat mich schon berührt", gibt der Calwer zu. Vor allem weil andere Künstler oft unnahbar seien. Von den Allüren, die einige an den Tag legen, ganz zu schweigen.

Ott kann die verrücktesten Geschichten erzählen. Über Musiker, die für einen Fußweg von 30 Metern über den Marktplatz auf eine Luxuslimousine bestehen. Oder von solchen, für deren Sonderwünsche sich Ott und sein Team beinahe ein Bein ausreißen und die der Künstler dann doch nicht mehr haben will. Aber es gibt eben auch jene Begegnungen, die dem Veranstalter positiv in Erinnerung bleiben. Wie vergangenes Jahr, als er beim Klostersommer erstmals auf Vanessa Mai traf. "Ich muss ehrlich sagen, ich kann mit Schlager gar nichts anfangen", erklärt er. Das habe Ott auch ihr und ihrem Manager sowie Ehemann Andreas Ferber gegenüber zugegeben. "Der hat nur gelächelt und gesagt: ›Reden wir nach dem Auftritt nochmal‹", erzählt Ott. Ferber sollte Recht behalten. "Nach 30 Sekunden sind alle gestanden, das gab es noch nie", schwärmt er. "Und sie ist so eine nette junge Frau, die sich wirklich Zeit nimmt für ihre Fans." Mai ist auch die einzige Künstlerin in der Geschichte des Klostersommers, die zwei Jahre hintereinander in ­Hirsau ­auftrat.

In unserem Video blicken wir auf den Klostersommer 2018 zurück:

Apropos Klostersommer: Den veranstaltete die Konzertagentur "Concetera", übrigens zusammengesetzt aus "et cetera" und "Connections", einem weiteren Geschäftszweig von Ott, seit 2008. "Calw rockt" lief gut, die traditionellen Klosterspiele nicht mehr. "Also haben wir das auch übernommen." 2016 fand das Konzert auf dem Marktplatz aber das vorerst letzte Mal statt. Die Baustelle am Rathaus und der Organisationsaufwand für einen Abend seien einfach zu groß, erklärte Ott damals. Im selben Jahr starb Stöhr, ein schwerer Schlag für seinen langjährigen Geschäftspartner und Freund. Den Klostersommer stellt der 57-Jährige weiterhin allein auf die Beine, mit tatkräftiger Unterstützung seiner Familie. Und die Veranstaltung boomt, hat dieses Jahr beinahe wieder einen Besucherrekord erreicht. Was natürlich auch an den hochkarätigen Künstlern liegt, die der studierte Betriebswirt jedes Jahr engagiert. "Inzwischen haben wir uns einen Namen gemacht, was es natürlich einfacher gestaltet, an die Musiker ranzukommen", sagt Ott. Zudem gebe es einen regen Austausch zwischen den Veranstaltern im Land. Die Buchungen laufen dann meistens entweder über eine Booking-Agentur, über das jeweilige Management oder "manchmal auch über den direkten Weg".

Auch die Künstler untereinander kennen sich, reden miteinander. Was für Ott sehr gut ist, denn bisher habe es noch jedem im Hirsauer Kloster gefallen. "Wir sind quasi ein Familienbetrieb und noch jedes Mal aufgeregt." Man sei immer mit Herz dabei. Das merken und schätzen auch die Künstler. "Wir haben einen guten Ruf", freut er sich. Und ein mittlerweile großes Netzwerk. Ohne wäre es auch fast unmöglich, unterstreicht Ott. "Ja und so sind wir zum Veranstalter geworden", meint der Tausendsassa. "Es ist zwar ein großes Risiko, aber man erlebt viel. Und es macht großen Spaß."