Calw Klasse geht bei KiKa-Schülerquiz an den Start

Die Klasse 7c des Maria von Linden-Gymnasiums tritt das Rennen um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" 2018 an. Schafft sie es, mehr Punkte zu sammeln als die 7d des Gymnasiums an der Hamburger Straße aus Bremen? Das wird am Mittwoch, 9. Mai, ab 19.25 Uhr bei dem Fernsehsender Kinderkanal (Kika) zu sehen sein.

Vorsprung in verschiedensten Bereichen?

Highland Games und Schottenröcke: In Anspielung auf den Gewinn der Sendung – eine Klassenfahrt ins schottische Edinburgh – entschied sich die 7c aus Stammheim bei ihrem Bewerbungsvideo für eine große Portion Schottland. Das gefiel der Jury so gut, dass die siebte Klasse in die Wochenshow des größten Schülerquiz Deutschlands einziehen darf.