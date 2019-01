Calw In der Mitte unserer Gesellschaft

Im zweiten Schritt gründete der Verein eine Freiwilligen-Agentur, die, wie die Engagierten betonen, keine Konkurrenz zu bestehenden Diensten sei, sondern eine Ergänzung. Ehrenamtliche wurden im Umgang mit Betroffenen geschult. Sie unterstützen nun die Familien, kommen zum Einkaufen oder um Gespräche zu führen.

Was nun ansteht, ist Punkt drei auf der Liste. "Wir wollen in die Versorgung vor Ort eingreifen, auch im stationären Bereich." Die Unterstützung in einfachen, alltäglichen Dingen sei wichtig, um Betroffene so lange wie möglich im häuslichen Umfeld zu behalten. Was aber, wenn – sei es aufgrund eines Knochenbruchs oder einer Krankheit – eine Einweisung ins Krankenhaus bevorsteht? "Oft ist die Diagnose einer Demenz da noch nicht gestellt", erklärt Volaric. "Für Pflegekräfte ist das ein Problem." Dass ein Mehr an Personal erreicht werden könne, sei unrealistisch, finden die beiden. "Aber es gibt einfache Tricks und Kniffe, mit denen der Umgang mit Demenzkranken leichter werden kann", sagt die Heim-Direktorin. Dinge in der Umgebung, zum Beispiel, Leitwege und Stühle, können sich durch auffällige Farben abheben. Das erleichtere Demenzkranken die Orientierung und sei auch gut für andere ältere Personen, die zum Beispiel schlecht sehen.

Eine andere Idee besteht darin, Einrichtungen architektonisch so zu bauen, dass die Gänge für Personal gut einsehbar sind und für Kranke übersichtlich, indem sie alle an einer Stelle zusammenlaufen. Für viele Umsetzungen seien natürlich langfristige Planungen notwendig, ist Volaric klar. Doch es bestehe heute die Möglichkeit, die Voraussetzungen zu schaffen.

Konstruktive Ideen von Fachkundigen gesucht

Was dem Verein nur noch fehlt, sind fachkundige Mitstreiter. Auf diese hofft er am Montag, 11. Februar, ab 19 Uhr, wenn Ingrid Hendlmeier im "Haus auf dem Wimberg" einen Vortrag über "Demenzsensible Versorgungsangebote im Allgemeinkrankenhaus" hält. Die Referentin hat eine Studie in 122 bayrischen und baden-württembergischen Krankenhäuser durchgeführt. Nun stellt sie ihre Ergebnisse vor. In einer anschließenden Diskussion soll über zukünftige Maßnahmen und über Versorgungskonzepte in anderen Ländern gesprochen werden, die als Vorbild dienen.

"Wir haben feste Stamm-Besucher, die zu jedem Vortrag kommen", sagt Bannert. "Das ist großartig. Aber wir brauchen auch Fachpublikum mit konstruktiven Ideen." Denn eines stehe fest: "Wir bleiben dran." Bannert träumt von einer Demenzstation, doch bis dahin sei noch viel Arbeit nötig. "2015 wurden 8,6 Millionen ältere Menschen stationär behandelt", sagt Volaric. "Und die Zahl wächst." Projekte mit Weitblick zahlen sich aus, so die Hausdirektorin. "Eines Tages könnte es auch ihr Krankenhaus sein."