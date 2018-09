Calw Hürdenlauf, Slalom, Unterordnung

Höchste Leistungsklasse

Um 9 Uhr starten die Teilnehmer im Schnauferwald in Althengstett in den Geländelauf. Danach findet für die Vierkämpfer das Turnier in der Disziplin Unterordnung auf dem Vereinsgelände statt. Im Anschluss starten die Laufdisziplinen mit Hürdenlauf, Slalom und Hindernislauf. Zum Abschluss gehen die Teilnehmer der Teamdisziplin Shorty an den Start – ein Hindernisstaffellauf mit jeweils zwei Mensch-Hund-Teams. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ob der Erfolg von Vereinsmitglied Sandra Behrendt und ihrer Hündin Ella ein gutes Omen ist? Sie nahm an der Deutschen Meisterschaft im Turnierhundesport 2018 des Deutschen Hundesportverbands (DHV) statt. In der Gruppe weiblich ab 35 Jahre erreichte sie den vierten Platz von insgesamt 16 Teilnehmern. Behrendt startete beim Hundesportverein Baumholder im Vierkampf der Stufe drei, der höchsten Leistungsklasse.