Calw Hatte Marx etwa doch recht?

Tatsächlich habe sich das System Kapitalismus in der Vergangenheit nach Krisen wie ein Stehaufmännchen wieder erholt. Doch kann man deshalb guten Gewissens darauf bauen, dass dies auch künftig so sein wird? Und, fragt der Autor weiter, wie sehe denn so ein Zusammenbruch eigentlich genau aus? "Können wir uns dann keine Brötchen mehr kaufen?" Und: "Haben wir dann einen Plan B?" Immerhin, das sind originelle Fragen.

Das Charmante an Neffe: Auch mit originellen Thesen wartet er auf. "Wenn man sich die Forderungen der (damaligen) Kommunisten ansieht, so sind die meisten erfüllt", meint er mit Blick auf den "gezähmten Kapitalismus" etwa in Deutschland. Marx habe ­beispielsweise die enorme Zunahme des wirtschaftlichen Eingreifens des Staates, die Korrektive des Marktes also, nicht vorausgesehen, zumindest nicht in dem Ausmaß, meint Neffe. "Sozialismus light", nennt das der Autor – aber ist das nicht ein bisschen Schönfärberei angesichts der ständig größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich, sowohl weltweit als auch in Deutschland?

Mit reichlich Herzblut nimmt Neffe den guten alten Marx auch gegen Anschuldigen in Schutz, am millionenfachen Tod und Tyrannei, etwa in der Sowjetunion Stalins und im China Mao Zedongs, Schuld zu sein. Das ginge gar nicht, entgegnet er. "Das wäre, als wenn man Jesus die Schuld an den Kreuzzügen in die Schuhe schieben würde." Überhaupt, man müsse Marx gegen seine falschen Anhänger in Schutz nehmen, ganz besonders auch gegen Apologeten des einstigen "realen Sozialismus", die ihre Diktaturen als Arbeiterparadiese gepriesen haben.

Marx, dem Philosophen und Ökonomen, sei es immer auch um die Freiheit gegangen. Doch die Diktatoren und Tyrannen hätten ihn missbraucht, verbogen, verfälscht. Sogar die Schuld am Gulag werde ihm zugeschoben. Das sei einfach "nicht fair gegenüber einem Verstorbenen". Der Aufwiegler Marx – unfair behandelt? Neffe relativiert dann doch etwas: Schuld trage Marx zwar nicht an den Sozialismus-Auswüchsen des 20. Jahrhunderts von Kuba bis Kambodscha. "Aber Verantwortung – da bin ich mir nicht sicher."

Keine neue Gesellschaft entworfen

Überhaupt, da ist dieses Grundproblem mit dem Ökonomie-Philosophen, sozusagen die Mutter aller Marx-Missverständnisse: Marx habe im Grunde keine neue Gesellschaft entworfen, keine Blaupause zum Aufbau des Sozialismus geliefert, auch kein "marxistisches System" geschaffen. "Alles, was ich weiß, ist, dass ich kein Marxist bin", soll Marx angeblich gesagt haben. Oder, wie es Neffe in der SRH in aller Kürze und Deutlichkeit sagt: "Bei Marx ist eben jeder Furz umstritten."

Übrigens: Die Panne beim Geldabheben am griechischen Bankautomaten im Spätsommer 2008 habe am Ende nichts mit dem drohenden Zusammenbruch des Kapitalismus zu tun gehabt, räumt Neffe ein. Es habe sich lediglich um einen zeitweisen Computerfehler gehandelt.