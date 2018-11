Calw Giftzwerg statt Mann?

Calw-Stammheim. Verknitterte Schulhefte statt sauberer Heftführung? Stundenlanges Zocken am PC statt Üben am Instrument? Giftzwerg statt höflicher junger Mann? Bei dem Vortrag "Jungen brauchen klare Ansagen" mit Reinhard Winter am Montag, 12. November, ab 19 Uhr im Foyer des Maria von Linden-Gymnasiums (MvLG) wird erklärt, was man in einem solchen Fall tun kann.