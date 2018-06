Calw Gesänge zu "Resedagrün und Rosenrot"

Leidenschaftlich, fröhlich-locker und immer mit der sichtbaren Freude, ihr Publikum bestens zu unterhalten, präsentierten die Frauenzimmer vom Volkslied zum Einzug über den Kanon "In the merry month of May" aus dem 16. Jahrhundert bis zum humorvollen Sprechgesang über die Seele des Gartens, den Komposthaufen, bunte Garten-Bilder.