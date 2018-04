Calw Generalprobe bestanden

"Mit diesem Stück werden wir uns dem Wertungsspiel der Kategorie 5 stellen und müssen vor Ort in kurzer Zeit auch ein Stück für die Kategorie 4 einstudieren", fasste in der Pause MV-Vorsitzender Albrecht Härdter zusammen. Damit spielt die Kapelle in der höchsten Wertungsstufe mit. Die Generalprobe während des Frühjahrskonzertes hatte sie in jedem Fall bestanden wie der anhaltende Applaus des Publikums am Samstagabend zeigte.

Legendäre Band

Obwohl als Hauptstück des Konzertes angekündigt, bot die Stammheimer Trachtenkapelle gleichwohl einen Querschnitt ihres Repertoires, das unter anderem eines der bekanntesten Werke von Arturo Márquez, nämlich "Conga del Fuego Nuevo" erinnerte, mit "The Beatles" aber auch an eine der legendärsten Bands aller Zeiten.

Noch bevor die Trachtenkapelle, die seit Ende vergangenen Jahres an dem Konzert feilte, mit ihrem herausragenden Können die Besucher in ihren Bann zog, eröffnete die vereinseigene Jugendkapelle den klangvollen Abend. Ob "Westminster Hymn" oder "Wind Capsule", die Nachwuchsmusiker beeindruckten unter Leitung von Matthias Heldmayer ebenfalls ihre Gäste und boten ihnen einen großen Hörgenuss.