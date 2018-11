Calw Gefühlvoll aus eigenem Leben erzählt

Das Publikum wurde entführt in eine Welt des Latin Rhythm, des Samba und des Bossa. Geradezu ansteckend wirkten Funky Beats und der Groove des Nu-Jazz. Mittendrin war ein Chanson zu hören – das machte es noch spannender.

Am Ende war man dankbar für die vielseitige Musik. Sie passt nicht in eine Schublade. Das verrieten sogar leidenschaftliche Bluespassagen bei "Desire".

Die Künstler sind seit mehr als einem Jahrzehnt als starke musikalische Einheit auf internationalen Bühnen, so in Russland, Österreich, Polen, Ungarn und Griechenland, erfolgreich. Egal, ob in Harmonie oder in gewollt schräger Disharmonie gespielt wurde, die Wohlfühlatmosphäre übertrug sich in Calw rasch auf die Ränge. Immer wieder traten Dirk Pätzold (Drums), Christian Kraus (Bass), Florian Beer (Percussions), Manfred Koller (Gitarre), Thomas Basy (Klavier) und Franz Schnell (Saxofon, Flöte) in den Vordergrund und ließen mit brillant gespielten Soli aufhorchen. Das Publikum zeigte sich fachkundig und zollte stets den verdienten Beifall.

Sowohl ausdrucksstarke als auch swingende Stimme

Charmant, voller Gefühl, aber auch schon mal ironisch hatte die singende Songwriterin Anne Schnell vieles aus ihrem Leben zu erzählen. Die Lieder von JoJo Effect sind somit immer auf eine Weise mit Schnells eigener Wirklichkeit verbunden. Mit der ihr eigenen ausdrucksstark, swingenden Stimme erzählte sie von der Fahrt, einsam im Dunkeln, mit den Gedanken bei dem Liebsten. Das Gefühlte fasste sie in dem gleichnamigen Song der noch brandneuen, CD "May I think of you" zusammen. Anne Schnell brachte eine, ihr vertraute, imaginäre Begleiterin mit. "Madame Zweifel", die Beschützerin und Mahnerin. Um dann von dem Mann zu schwärmen, der ihr das Gefühl gibt, eine besondere Frau zu sein. "Warum fühlt es sich immer noch so gut an?" Schnell sang von Empathie zu Tieren und Menschen. Und von den Geheimwaffen einer Frau. Deren Rezept ist "Ein kleines Wackeln mit dem Po". Dazu eine Prise "Mann, bist Du toll", etwas Schüchternheit und ein Spritzer Aufmerksamkeit, noch ein Löffel Charme, ein Hauch Sexappeal – das Rezept gelingt perfekt.

Während alle Stücke aus eigener Feder stammten, war die erste Zugabe "The beat goes on" Aufforderung und zukunftsweisende Motivation zugleich.

Zu "I shouldn’t I wouldn’t but I want", kamen die sieben Musiker ihren Zuhörern mit ihrer ganzen Physis noch ein Stückchen näher. Sie stellten sich direkt vor dem Publikum auf und sangen den letzten Song quasi ohne die sonst prächtige Instrumentenbegleitung.