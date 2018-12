Calw Funken wie ein Polizist

"Wer will heute einmal sehen, was die Polizei so macht?", fragt Schmidt. Zögerlich gehen die Hände in die Höhe. Beeindruckend wirkt das Ganze eben schon auf die Kinder, die Schleuse vor der Tür, die vielen Uniformen und die große Empfangstheke. Es dauert jedoch nicht lange, bis die Fünf auftauen und gar nicht mehr aufhören, Fragen zu stellen. Es ist ein besonderer Tag für die Sechs- bis Neun-Jährigen. Einmal in einem Polizeiauto sitzen, Handschellen anfassen und eine echte Pistole sehen, das wollten sie schon immer einmal. Im Rahmen der "Wünsch dir was"-Aktion des Schwarzwälder Boten, unterstützt von der Sparkasse Pforzheim Calw, hatten sie nun endlich die Möglichkeit dazu.

"Jetzt dürft ihr in die Räume, wo sonst niemand hinkommt", kündigt der Hauptkommissar an. Den Eingangsbereich haben die Kinder schon gesehen. Jetzt geht es vorerst nicht mit Gefängniszellen und Waffenkammern weiter, sondern mit normalen Büroräumen. Die kleinen Nachwuchs-Polizisten wirken überrascht. "Auch Schreibtischarbeit gehört zu unserem Beruf dazu", erklärt Schmidt.

"Wer sind denn die?", fragt der sechsjährige Max und deutet auf die Fahndungsfotos an der Wand. "Die haben etwas verbrochen", sagt der Polizist. Es ist sogar ein Phantombild dabei. "Da sitzt ein Polizist am Computer und ein Zeuge erzählt ihm, wie der Verbrecher ausgesehen hat. Dann wird das Bild gebastelt", erklärt Schmidt. Langsam wird es für die Kinder richtig interessant, ganz besonders, als es zur Telefonzentrale geht. Der Polizist zeigt ihnen ein Computerprogramm, mit dem man auf einer Karte sehen kann, welche Polizeiautos wo unterwegs sind. "Und wenn es einen Notfall gibt, wird sofort das nächste Auto dorthin geschickt." Das scheint für die Kleinen aber weniger spannend zu sein, als die Städte aus der Vogelperspektive. Die Kinder dürfen ihre eigenen Häuser suchen und sogar das Funkgerät ausprobieren. "Fünf Siebzehn, kannst du mich hören?", ruft der siebenjährige Leo in das Mikrofon und es antwortet ihm sogar jemand. "Jetzt hast du gefunkt wie ein echter Polizist", sagt Schulz.