Calw Füchse machen sich in Gärten auf Nahrungssuche

Der Rotfuchs gehört zu den anpassungsfähigsten heimischen Wildtieren. Was Wohnung und Nahrung angeht, ist er nicht wählerisch und findet so auch in besiedelten Gebieten optimale Lebensbedingungen. Derzeit ziehen die Füchse ihre Jungen groß, welche neugierig und noch wenig scheu sind und auch bei Tag zu sehen sein können.

Essensreste nur in geschlossenen Behältern entsorgen

Gärten bieten in der Nacht einen reich gedeckten Tisch. Damit die Füchse Wildtiere bleiben und sich nicht zu stark vermehren, bittet das Landratsamt Calw darum, Essensreste nur in geschlossenen Kompostbehältern im Garten zu entsorgen und auch sonstige Lebensmittel und Tierfutter nicht ungeschützt draußen stehen zu lassen. Das gezielte Füttern aus falsch verstandener Tierliebe sollte unbedingt unterbleiben. Sofern der Fuchs bei einer Begegnung nicht von selbst das Weite sucht, ignoriert oder verscheucht man ihn am besten.