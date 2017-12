Calw Erstes Türchen des Kalenders öffnet sich heute

Kreis Calw. Die ersten Gewinne stehen fest. Einen Gutschein im Wert von je 50 Euro bei Optik Goldmann in Calw gewinnen die Besitzer der Kalender mit den Nummern 799 und 369. So richtig üppig Eis essen gehen kann der Besitzer oder die Besitzerin des Kalenders mit der Nummer 993. Der oder die kann sich über zehn Gutscheine zu zehn Euro beim Eiscafé Adria in Calw freuen. Ein Gutschein für eine Ayurveda-Anwendung im Wert von 120 Euro von Energy Emotion Nagold gewinnt die Nummer 2234. Der Erlös der Aktion geht in diesem Jahr an den Förderverein Hospiz Nagold und die Initiative "Demenz mitten im Leben".