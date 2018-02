Calw Eisenbahnromantik hoch ansteckend

Heute gehört Schneider selbst zu den "schweren Fällen": Daheim hat er eine komplette Einliegerwohnung mit seiner Modelleisenbahn vollgebaut. Als Rentner hat der ehemalige Calwer Kripo-Chef viel Zeit dafür. Remunat hat auch so eine "Einliegerwohnung": "’Meins’ sind eigentlich die modernen Züge", nicht die alten, historischen, die hier in seiner Calwer Modelleisenbahn-Welt der Authentizität wegen unterwegs sind. "Das alles hier ist quasi nur ’nebenbei’ entstanden", sagt Remunat. Und man traut seinen Ohren nicht.

Nur nebenbei? Insgesamt 75 Meter Eisenbahn-Modell mit originalgetreu nachgebauten Betriebsgebäuden, Landschaftsprofilen, unendlich vielen faszinierenden Details – wie den Lkw der ehemaligen Spedition Lörcher: von denen haben selbst ehemalige Mitarbeiter keine Fotos mehr. Das einstige Betriebsgebäude der Spedition steht aber in unmittelbarer Nähe der Gleise der Württembergischen Schwarzwaldbahn – weshalb sie für Remunat dazugehörten. Auf einem Erdbeerfeld in Herrenberg entdeckte er per Zufall einen der Alten Lörcher-Anhänger, fotografierte den und ließ von einem Neffen die Aufbauten der Fahrzeuge maßstabsgerecht für seine H0-Modellautos nachfertigen.

Echte Zeitreise

Eine echte Zeitreise ist das, was man hier erlebt – wenn auch "nur" in eine Calwer Miniaturwelt. Rund 90 Prozent der Anlage habe Remunat gefertigt, erzählt Schneider. Den Rest er. Und die Anlage wächst immer noch – historisch waren Württembergische Schwarzwaldbahn und Nagoldtalbahn ja miteinander verbunden. Auch im Modell sollen die beiden Gleisabschnitte miteinander zusammengefügt werden – nicht maßstabsgetreu, dafür reicht der Platz dann doch nicht, aber so, dass man sich an dieser Stelle gut vorstellen kann, wie es einmal war. Auch einen maßstabsgerechteren Nachbau des alten Calwer Bahnhofs, der bereits fertig etwas abseits bereit steht, soll in die Anlage eingefügt werden und den aktuellen, eigentlich vom Maßstab her zu kleinen Bahnhof ersetzen – aber auch das wird die Modellanlage verlängern, wofür man entsprechenden Platz braucht.

Womit sich ein paar Sorgenfalten auf der Stirn von Schneider zeigen. Denn die Tage der Calwer Modelleinbahn-Anlage im Wagner-Gebäude sind gezählt. Die Sparkasse Pforzheim Calw als Eigentümer der alten Industriebauten will die Immobilien veräußern, ein Investor wird hier Wohnungen bauen. Einmal noch, schätzt Schneider – Ende März, Anfang April – wird es einen Ausstellungstag der Anlage geben, dann ist Schluss. Und dann? Schneider hebt die Schultern. Man wird sehen. Es gebe Gespräche, Ideen.

Lars interessiert das alles im Moment gar nicht. Einer seiner Züge ist entgleist, schlägt Funken. Kurzschluss auf der Anlage. Remunat ist sofort zur Stelle und hilft. Schnell ist der verunglückte Waggon wieder auf der Schiene. Auf Lars Gesicht ist pures Glück zu sehen. Ganz klar – wieder so ein "hoffnungsloser Fall".