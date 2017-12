Calw Duo übernimmt den Vorsitz

Somit ist dieses Amt nun auf mehrere Schultern verteilt und setzt den Teamgedanken, der bereits seit einigen Jahren im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (VGL) gelebt wird, fort. "Das ist eine wunderbare Möglichkeit auch junge Menschen, die ihren beruflichen Weg erst begonnen haben, für ein Ehrenamt zu begeistern", erklärt Max Hohenschläger. Sein Sohn Marc Hohenschläger geht mit gutem Beispiel voran und steigt in der Rolle des stellvertretenden Regionalvorsitzenden zusammen mit Joachim Bräuninger, Bräuninger GmbH in Remchingen/Singen, in die Fußstapfen des Vaters. Wilfried Aichele, Aichele Traumgärten in Pforzheim, wird sich zukünftig um die Öffentlichkeitsarbeit in der Region kümmern.

Fabian Roller (Jürgen Roller Gartengestaltung in Egenhausen) und Karin Nonnenmann (Nonnenmann Garten- und Landschaftsbau GmbH in Mühlacker) haben sich als Ausbildungsbeauftragte die Begeisterung des Nachwuchses für den Beruf des Landschaftsgärtners auf die Fahne geschrieben. Die Teilnahme an Berufsmessen, aber auch Bildungspartnerschaften sowie Patenschaften junger Auszubildender, die den Beruf an den Schulen der Region vorstellen, sind in Planung.