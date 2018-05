Calw Die Stadt versinkt im Blütenstaub

Es ist eine Szene, die sich dieser Tage vielerorts abspielt: Ein Autobesitzer möchte in seinen Wagen steigen, muss zuvor aber erst einmal die Windschutzscheibe putzen. Denn vor lauter Blütenstaub ist die Sicht gleich Null. Ganz zu schweigen vom Rest des Autos, dessen Farbe sich auf wundersame Weise in gelb verwandelt hat. Während ein Autobesitzer sich schon darüber ärgert, seinen eigenen Wagen ständig putzen zu müssen, nimmt das bei Autohäusern ganz andere Dimensionen an. Denn bei ihnen sind es dutzende Neuwagen, die es sauberzuhalten gilt. Da gibt es einiges zu tun. "Wir putzen die Autos einmal die Woche", sagte Bettina Widmann vom gleichnamigen Autohaus. Der Blütenstaub, der sich zwischendurch auf den Autos absetzt, bleibe eben ein paar Tage liegen. "Sonst wird man ja verrückt", lacht sie. Die Wagen, die in der Halle abgestellt sind, müssen genauso oft gewaschen und geputzt werden, wie diejenigen draußen. Denn auch diese sind nicht vor dem Blütenstaub sicher. Ein großes Problem ist das für die Autohaus-Betreiber nicht. "Die Autos müssen ja sowieso immer sauber sein", meint Widmann. Und auch die Tatsache, dass in diesem Jahr besonders viel Blütenstaub herumfliegt, lässt sie unbeeindruckt. "Putzen muss man ohnehin, ob nun viel Blütenstaub da ist oder wenig. Das ist jedes Jahr im Frühling so – gegen die Natur kann man nichts machen."

Ähnlich sieht es Lara Echteler vom Autohaus Weeber in Calw: "Klar ist es eine Sauerei, aber dann werden die Autos öfter gewaschen", erklärt sie. "Das ist kein Problem." Dass Blütenstaub aber auch schädlich für Autos sein kann, weiß Nicolai Stotz, Vorsitzender des Calwer Gewerbevereins. "Ich habe von Werkstätten gehört, dass sie vermehrt Zulauf haben wegen Schäden durch Blütenstaub", erzählt er. Vor allem verstopfte Pollenfilter seien ein häufiges Problem. Auch für Allergiker, denn dann gelangen die Pollen vermehrt ins Autoinnere, was zu regelrechten Niesattacken führen kann.

Innenraum des Bistros bleibt nicht verschont