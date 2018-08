Calw Das Spielplatz-Schiff muss weichen

Dennoch hielten sich die Reaktionen auf den Abbau des Spielgeräts in Grenzen. Vermutlich wegen des Freibadwetters und der Ferienzeit, mutmaßt der Vertreter des Tiefbauamts.

Bis das Schiff endgültig abgebaut und vor allem durch ein neues Gerät ersetzt wird, müssen sich die Kinder noch ein wenig gedulden.

Besucher können klettern, ausruhen und toben

Der Spielplatz wird im kommenden Herbst und im Frühjahr 2019 umgebaut. Dann wird die zweite Hälfte des Schiffes weichen, aber dafür auch gleich etwas neues aufgestellt.

Was genau, will Vogel noch nicht verraten. Nur so viel: Es werde eines für die größeren Kinder und eines für kleinere geben. Die Besucher werden darauf klettern, rutschen, ausruhen und toben können. "Der Rest ist Überraschung", meint er und lächelt ­verschmitzt. Derzeit würden noch verschiedene Angebote von Herstellern geprüft.

Während der Zeit des ­Umbaus werde der Spielplatz zumindest teilweise gesperrt, kündigt Vogel an. Über den genauen Zeitpunkt der Arbeiten werde man kurzfristig informieren.