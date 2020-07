Calw Brand bricht auf KSK-Gelände aus

Das Feuer war in einem Gebäude mit holzverarbeitenden Maschinen ausgebrochen. Mutmaßlich hatten sich Ablagerungen von Sägespänen und Sägemehl im Absaugsystem der Anlage einer Werkstatt entzündet. Zunächst waren die Abteilungen der Feuerwehr Stammheim und Holzbronn vor Ort und konnten unter Einsatz von zwei C-Strahlrohren im Innenangriff im Keller und in der Werkstatt des Gebäudes eine Ausbreitung des Feuers in der Absauganlage stoppen.

Wassersauger bereitgestellt, um Schäden abzuwenden