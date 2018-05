Calw Besucher sind gerührt von Predigt

Das Thema des Gottesdienstes konnte treffender nicht sein: "Sorget nicht…seht die Lilien auf dem Felde." In den vergangenen Wochen konnte man sehen, wie die Natur an unterschiedlichen Orten zum Leben erwachte. Kirschblüten, Tulpen, Narzissen und Krokusse zeigten sich in voller Blütenpracht. Und alles passierte ohne das Zutun er Menschen.

Jeder bekommt eine Blume

Beinahe hautnah konnten die Gottesdienstbesucher die Schönheit der Natur durch eine Videopräsentation erleben. "Gott sorgt dafür, dass die Blumen jedes Jahr im Frühling wieder erblühen. Gott kümmert sich darum. So wie er sich um die Pflanzen kümmert, so kümmert er sich auch um jeden einzelnen von uns", hieß es in der Predigt. "Wir müssen und brauchen uns keine Sorgen darüber zu machen." Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Singkreis der Bergkirche umrahmt. Jeder Besucher bekam eine Blume mit nach Hause. Im Anschluss tranken die Gottesdienstbesucher gemeinsam Kaffee.