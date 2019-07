Calw Anabel Hirsch will Oberbürgermeisterin werden

Andere finden ihre Wahl-Heimat in Los Angeles, New York oder Berlin. Anabel Hirsch hat sie in Calw gefunden. Vor sechs Jahren war die heute 44-Jährige das erste Mal in der Hesse-Stadt, damals nur zu einem Tagesausflug von Leinfelden-Echterdingen aus. Doch es sollte viel mehr werden. "Wir waren so angetan, dass wir gar nicht mehr weg wollten", schwärmt sie noch heute. Also machten ihr Ehemann und sie Ernst: Die beiden regelten ihre Berufe so, dass sie sie auch von Calw aus erledigen konnten und zogen gemeinsam mit den beiden Kindern, die damals noch den Kindergarten besuchten, in den Nordschwarzwald.

Schöne Facetten, aber auch Herausforderungen

Von Anfang an engagierte sich Hirsch ehrenamtlich an der Wimbergschule, wurde Elternbeiratsvorsitzende. "Ich wollte nicht nur etwas für meine Kinder tun, sondern auch für andere", erzählt sie. Nun, nach vier Jahren als Calwer Bürgerin, kann Hirsch sagen: "Wir haben die Stadt als Familie kennengelernt, mit all ihren schönen Facetten, aber auch mit den Herausforderungen." Die 44-Jährige sieht viel Potenzial in der Hesse-Stadt. "Calw kann mehr", ist sie überzeugt. Und es ist Hirsch ein Anliegen, sich zu engagieren. "Ich möchte Calw als Oberbürgermeisterin gemeinsam mit den Bürgern und dem Gemeinderat mit Herzblut und Wissen voranbringen."