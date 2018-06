Calw Ab Montag ist für Wochen mit Behinderungen zu rechnen

Im zweiten Bauabschnitt von der Einmündung der Heinz-Schnaufer-Straße bis zur Einmündung der Kreisstraße 4310, der vom 16. Juli bis zum 29. September vorgesehen ist, wird der gesamte Verkehr von Weil der Stadt in Richtung Calw über die überörtliche Umleitung geführt.

Der zweite Bauabschnitt dauert länger als der erste, da hier die Straße teilweise einen schlechten Untergrund hat und der Schotterunterbau erneuert werden muss. Am Ende der beiden Bauabschnitte muss die B 295 zum Einbau der Asphaltdeckschicht, die in voller Breite eingebaut wird, für jeweils zwei Tage voll gesperrt werden, heißt es in einer Mitteilung des RP.

Bei der Maßnahme werden rund 45 000 Quadratmeter alte Asphaltschichten in mehreren Lagen abgefräst, die Frost- und Tragschicht wird in einer Menge von 1200 Kubikmetern ausgetauscht und es werden jeweils rund 13 000 Quadratmeter Asphalttrag-, Binder- und Deckschicht eingebaut. Die Kosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro und werden vom Bund getragen.

Künftig barrierefrei

Die Baumaßnahme hat auch Auswirkungen auf die folgenden Linienverkehre haben: 670 Regiobus Calw- Weil der Stadt, 670 Klinikum Nordschwarzwald-Calw-Weil der Stadt, 690 Berufsverkehr Sindelfingen, 662 Bad Liebenzell- Monakam-Möttlingen-Schulzentrum Calw-Stammheim, 664 Calw-Stammheim-Heumaden-Schulzentrum Althengstett. Erster Bauabschnitt (25. Juni bis 25. Juli): Während dieser Bauphase kann von Heumaden/Heinz Schnaufer-Straße aus nicht nach links Richtung Althengstett abgebogen werden, die Haltestelle Heinz-Schnaufer-Straße kann deshalb in dieser Zeit in Fahrtrichtung Althengstett-Weil der Stadt nicht bedient werden. Die Haltestelle "Bundesstraße" wird im Zuge der Baumaßnahmen barrierefrei umgestaltet und kann deshalb ebenfalls nicht bedient werden. Für beide Haltestellen wird als Ersatz vorübergehend eine Haltestelle an der Bundesstraße unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich nach dem ersten Baufeld eingerichtet. Die Querung der Bundesstraße wird mit einer Fußgängerampel abgesichert.

In Fahrtrichtung Calw fahren alle Kurse durch Heumaden und bedienen die Haltestelle "Heinz Schnaufer-Straße". Die Fahrplanzeiten bleiben weitgehend unverändert. Es werden keine gesonderten Fahrpläne gedruckt.

Weitere Informationen: www.vgc-online.de