Calw Ab 2020: Rexer gibt Reiseverkehr auf

Seit fast 88 Jahren war die Firma Rexer im Reiseverkehr tätig. Nun geht diese Ära zu Ende. Das Calwer Unternehmen gibt den Reisedienst auf. Der Fokus liege nun auf dem Linienverkehr, sagt Geschäftsführer Arno Ayasse im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten.

In den vergangenen Jahren sei das Geschäft im Bereich Reisen immer schlechter geworden, heißt es in einer Mitteilung an die Kunden. "Es ist uns in den vergangenen Jahren trotz gravierender Sparmaßnahmen nicht gelungen, den Reiseverkehr kostendeckend zu betreiben." Die Nachfrage sei weniger geworden, der Wettbewerb härter. "Schweren Herzens" habe man sich daher dafür entschieden, diesen Zweig einzustellen.

Entlassungen werde es keine geben, versichert Ayasse, der Enkel des Firmengründers. Man müsse die Mitarbeiter umschulen. Das Geschäft werde sich lediglich verlagern. "Der Reiseverkehr wird kleiner, der Rest größer", meint er. Damit meint Ayasse vor allem den Linienverkehr, den Rexer in den vergangenen Jahren stark ausgebaut hat und diesen auch weiter vorantreiben möchte. Nicht nur in Baden-Württemberg, wo das Calwer Unternehmen beispielsweise im Raum Esslingen mit 25 Fahrzeugen und im Raum Heilbronn mit 30 Fahrzeugen vertreten ist, sondern auch in anderen Bundesländern wie beispielsweise Hessen. "Es ist viel Wandel drin", meint Ayasse.