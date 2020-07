Calw 38 Feuerwehrleute löschen Küchenbrand in Altburg

"Wie eine Feuersäule war es aus dem Fenster geschossen", berichtete auch Michael Gollor, der als Abteilungskommandant der Feuerwehrabteilung Altburg keine fünf Minuten nach der Alarmierung vor Ort war. In der Zwischenzeit habe Sautter schon den Feuerlöscher der Kneipe geschnappt, war ins Obergeschoss gestürmt und musste dort erst einmal die Türe einschlagen. Der Rauchwarnmelder hatte im Gebäude bereits Alarm geschlagen und die anderen Bewohner gewarnt. Während Sautter, der als ehemaliger Feuerwehrmann mehr als zehn Jahre in der Abteilung Altburg tätig war, den Fettbrand in der Küche bekämpfte, konnten sich vier Bewohner über das Treppenhaus unverletzt in Sicherheit bringen, die anschließend vom Roten Kreuz versorgt wurden.