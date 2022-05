"BW von oben"

2 Entlang der Landesstraße nach Heiligenbronn befanden sich auf dem heutigen Kern-Liebers-Gelände vor allem Felder. Auch die Nordumfahrung war noch nicht gebaut. Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-16267

Vor 50 Jahre ist Kern-Liebers von seinen Standorten in der Talstadt in eine neues Firmengebäude auf dem Sulgen gezogen und hat damit die Voraussetzungen für die nachfolgende Expansion geschaffen.















Schramberg-Sulgen - Aufgewachsen war der Firmengründer des Unternehmens Hugo Kern war an der Steige in Schramberg. Die Lehre zum Uhrfedernhersteller machte er beim Federnspezialisten Thoman in Schramberg. Die Wanderjahre als Geselle führten in zu Uhrmacherzentren in der Schweiz, Frankreich und Deutschland, bis er vom Schramberger Federn- und Glockenhersteller Carl Weber 1878 als Werkmeister zurück nach Schramberg in seinen Betrieb geholt wurde.