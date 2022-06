"BW von oben"

3 So sieht Überauchen heute aus der Vogelperspektive aus. Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-13780

Überauchen hat sich in der Zeit von 1968 bis heute deutlich weiter entwickelt – wie ein Vergleich der Luftbilder zeigt.















Brigachtal - Es entstanden in diesem Zeitraum die Neubaugebiete "Belli" und "Im Brühl". Bevor das Rathaus 1980 am jetzigen Standort gebaut wurde, gab es nacheinander drei Standorte in Überauchen, wovon einer gegenüber des ehemaligen Schlachthauses war. Ein anderer Standort war das Museum, vormals Schule. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Spedition Effinger hat sich sehr stark entwickelt – zu einer großen Firma am Eingang von Überauchen aus Richtung Kirchdorf/Klengen kommend.