Aufgrund von Arbeiten an der Wasserleitung am Ortsende von Dauchingen in Richtung Niedereschach müssen alle Busse der Linie 750 ab Montag, 24. April, bis voraussichtlich 30. Juni umgeleitet werden. Die Fahrzeiten und Linienwege wurden für die Zeit der Sperrung geändert. Es gilt ein Baustellenfahrplan mit teilweise stark eingeschränkter Bedienung und geänderten Abfahrtszeiten. Der Baustellenfahrplan kann auf der Homepage des Verkehrsverbunds Schwarzwald-Baar-Heuberg (Move) unter www.mein-move.de heruntergeladen werden.

Hier wird es haken

Die Busse der Linie 750 aus Schwenningen bedienen in Dauchingen im Regelfall die Haltestelle Riesenburg und Schwenninger Straße und biegen dann Richtung Weilersbach ab. Auf diesem Umleitungsweg werden dann die Haltestellen Dauchingen, Villinger Straße und Dauchingen, Eichendorffstraße zusätzlich bedient. Die Dauchinger Haltestellen Vordere Straße, Niedereschacher Straße, Schwarzwaldstraße, Lupfenweg, Auf Firsten, Gachenberg und Längental sowie die Haltestelle Niedereschach, Reuten entfallen auf der Linie 750 komplett. Einzelne Fahrten der Linie 750 müssen betriebsbedingt Dauchingen umfahren. In Niedereschach wird zusätzlich die Haltestelle Villinger Straße bedient. Die Haltestelle Niedereschach Gewerbegebiet kann nur noch in reduziertem Umfang bedient werden, ebenso die Haltestellen in Horgen. Hier muss zwingend der Baustellenfahrplan beachtet werden. Ebenfalls betroffen ist der freigestellte Schülerverkehr der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, auch hier können nicht alle Haltestellen wie gewohnt bedient werden. Alle anderen Buslinien in Dauchingen (775, 651) und Niedereschach (650, 680) verkehren unverändert und können alle üblichen Haltestellen bedienen.