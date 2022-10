2 In einem Ersatzbus setzte die Reisegruppe ihre Fahrt auf den "Wasen" fort. Foto: Hauser

Bevor eine Reisegruppe auf dem "Wasen" feiern konnte, musste sie in Balingen eine Unfallaufnahme über sich ergehen lassen.















Link kopiert

Balingen - Alle Teilnehmer einer Ausfahrt zum Cannstatter Wasen waren eingesammelt, er hätte losgehen können, der Bus-Trip nach Stuttgart. Doch die Reisegruppe wurde schon in Balingen jäh gestoppt.

Verletzter und Totalschaden

Wie die Polizei mitteilte, war der Bus gegen 14 Uhr aus noch ungeklärter Ursache an der Kreuzung B 463/Auf Stetten Höhe Aral-Tankstelle auf ein vorausfahrendes Auto geprallt. Die Passagiere wurden zwar durchgeschüttelt, doch verletzt wurde niemand. Dagegen musste der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Nachdem ein Ersatzfahrzeug bereitstand, stieg die Reisegruppe ein und setzte ihre Fahrt auf den "Wasen" fort.