Ausgebrannt – und das Leben liegt in Trümmern

Burnout – Hilfe in VS

1 Total erschöpft und einsam, so fühlen sich viele Burnout-Patienten. Bernhard M. erzählt als Betroffener darüber – und auch, wie hilfreich eine Selbsthilfegruppe sein kann. Foto: Sina Schuldt/dpa

„Es ist wichtig, das Gefühl zu haben, Du bist nicht alleine" – denn das Gefühl, alleine auf weiter Front zu sein, kennt Bernhard M. zu gut. Er ist Burnout-Patient und als solcher gefangen in einem Teufelskreis.









Bernhard M. sitzt in seiner kleinen Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Donaueschingen und lächelt unsicher. Es fällt ihm schwer, seine Geschichte zu erzählen. Wie er in diesen Strudel des Ausgebranntseins hineingeraten ist, der plötzlich sein ganzes Leben eingenommen hat und bis zur Früh-Verrentung geführt hat.