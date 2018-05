Burladingen Zum Stadtfest gab’s Bestrickendes

Der Fabrikant Eugen Sauter, als Sprecher der Textilunternehmer, eröffnete die Ausstellung und begrüßte zum Empfang viele "Vertreter des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft", wie es die Broschüre verrät, die die Stadt Burladingen als "Rückschau auf die Festveranstaltungen" nach all den Feierlichkeiten im Jahre 1978 zusammengestellt hat.

In dieser Broschüre ist auch der Festvortrag abgedruckt, den Heinrich Rettich, Bürgermeister a.D. und Ehrenbürger der Stadt Burladingen seinerzeit hielt. Auch er ging auf die Textilindustrie der frisch gebackenen Fehlastadt besonders ein. Er sagte damals: "Als vor rund hundert Jahren, vom württembergischen Staat unter Minister Steinbeiß zielbewußt gefördert, im Raume des heutigen Albstadt eine florierende Trikotindustrie entstanden war, da hat nur wenig später auch Burladingens Sternstunde geschlagen. Bescheiden fing es an, doch lag der eminent fleißigen und strebsamen Bevölkerung, die schon bisher primitive Hausweberei- und stickerei betrieb, der Sinn für die neuen Chancen gleichsam im Blut. Mehr und mehr Burladinger gingen in den Trikotfabriken des Talgang zu Arbeit, und nicht gering war die Zahl der Frauen, die gegen bescheidenen Lohn Heimarbeit für Ebinger und Tailfinger Trikotbetriebe verrichteten. Schließlich 1887 machte sich der erste Burladinger mit der Herstellung von Trikotware selbständig." Die Ausstellung der Textilunternehmer in ihrem Pavillion mag 1978 zwar die bestrickendste gewesen sein, aber längst nicht die einzige.

Auch Siebmacher, Meßmacher und Töpfer präsentierten sich damals

Außer den Stoffherstellern präsentierten sich in einer weiteren Ausstellung das Burladinger Handwerk, die Peitschenmacher, Siebmacher, Meßmacher, Töpfer, Drechsler und viele mehr. Eine andere Ausstellung hieß "Erlebte Zeitgeschichte in Wort und Bild", es gab eine über "Namhafte Persönlichkeiten", und eine weitere widmete sich dem Burladinger Vereinsleben, das schon damals sehr rege war. Auch Bodenfunde und Archivalien aus der Besiedlungsgeschichte und dem Mittelalter wurden präsentiert.

Mit einer losen Serie von Artikeln und Beiträgen will der Schwarzwälder Bote den 40. Geburtstag der Stadt Burladingen feiern, an die Stadterhebung erinnern, an gute alte Zeiten und Anekdoten erzählen. Es gibt viel, worauf die Fehlastadt und ihre Bürger nach vier Jahrzehnten stolz sein können. Waren Sie damals dabei? Haben Sie Bilder oder erinnern sich an lustige oder nennenswerte Details? Hatte Ihr Auto einen B-Aufkleber? Haben Sie Fotos? Melden Sie sich unter redaktionburladingen@schwarzwaelder-bote.de oder unter 07475/1600.