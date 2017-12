Burladingen Wenn’s brennt, müssen die Bitzer ran

Außerdem solle diese Maßnahme in der sogenannten Alarm- und Ausrückeordnung, in der Feuerwehr auch kurz AAO genannt, integriert werden, und grundsätzlich müsse, so heißt es im Bedarfsplan, bei einem Schadensereignis in Hermannsdorf die Feuerwehr Bitz parallel zu der Abteilung der Kernstadt mit alarmiert werden. Dann wird, so formulieren es die Ingenieure, der erste Abmarsch über die Feuerwehr Bitz, der zweite über die Feuerwehr Burladingen sichergestellt. Wegen der Fahrzeit müsse die Burladinger Wehr bereits fünf Minuten nach der Alarmierung von ihrem Feuerwehrhaus abrücken, betont das Gutachten. Das scheint sportlich kalkuliert worden zu sein.