Burladingen Wenn Künstlerinnen in die Kita kommen

Burladingen-Melchingen. Dort stellen in den nächsten Tagen 36 Kindergartenkinder im Alter von zweieinhalb bis fünf Jahre ihre Werke aus. Entstanden sind sie allesamt am 16. Mai. Da waren einen Nachmittag lang die Künstlerinnen Janet Vollmers, Monika Borowski, Edith Lautenschläger und Ulrike Renner von den Burladinger Malern zu Gast im Melchinger Kindergarten. Das Team rund um Kindergartenleiterin Marion Haug hatte für Malutensilien, Pinsel, Farben und Leinwände gesorgt.

Jede der vier Malerinnen übernahm dann eine Kindergruppe und gab ihnen zwei Themen zur Auswahl. Aquarium oder Blumenwiese. Herausgekommen sind kunterbunte und herrlich unbefangene Werke, in denen sich mal zwei Fische küssen oder ein vierbeiniger Oktopus lächelt. Bunte Blumen ranken sich ineinander oder – fast schon Objektkunst – Schmetterlinge ragen dreidimensional aus dem Bild heraus.

"Um den künstlerischen Nachwuchs ist uns nicht bange", lobte Ulrike Renner dann auch die Kreativität bei den Kleinsten und musste einräumen, dass sie und ihre Malerkolleginnen selber ganz erstaunt waren ob der Vielfalt und des Ideenreichtums, den die Kinder da am Atelier-Nachmittag entwickelten. Für die Künstlerinnen war es nicht das erste Gastspiel in einem Kindergarten. Im vergangenen Jahr hatten sie bereits in Gauselfingen einen Kunsterziehungsnachmittag bei den Dorfkindern eingelegt. "Wir könnten uns schon vorstellen, das einmal im Jahr zu machen", sagten sie.