Burladingen Viel Mode und fünf neue Arbeitsplätze

Zur Gruppe gehören die Geschäfte "Marco Moden", "Marco-Sport", "Trendy Fashion" und "4 fashion". In Gammertingen gibt es bereits ein "4 fashion"-Geschäft, das in Burladingen soll das zweite mit diesem Namen werden. "Vom Gebiet passt es gut zusammen", so Raphael Igel.

Angeboten werden soll in dem Ladengeschäft in Burladingen dann künftig Bekleidung für Frauen und Männer aller Altersgruppen. Vertreten sind die Marken Cecil, s.Oliver, Casa Moda, Pierre Cardin, Veramoda, Esprit und Street One sowie Accessoires wie Taschen, Tücher, Schuhe aber auch einige Wohnaccessoires.

Damit wird nicht nur die durch viel Leerstand geprägte Burladinger Hauptstraße wieder etwas aufgepeppt. Es sollen auch fünf neue Arbeitsplätze entstehen. "Wir brauchen ja die volle Besetzung, von der Filialleitung über Verkäufer bis hin zu Teilzeit- und 450-Euro-Kräften", sagt Igel. Wer Interesse hat, sich zu bewerben, kann dies per E-Mail unter raphael.igel@4fashion.de tun.