Burladingen Sprayer beleidigt Harry Ebert

Burladingen - Mit unflätigen Worten, gesprüht in dicker, schwarzer Farbe an das Burladinger Rathaus, hat ein Unbekannter Harry Eberts Mitgliedschaft in der AfD kritisiert. Der Bürgermeister Burladingens ist seit einigen Wochen Mitglied in der Partei, seit Kurzem auch Beisitzer im Burladinger Ortsverband.