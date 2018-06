Burladingen Sonne in den Herzen am Fehlatopf

Burladingen. Ein kleiner Verein hätte am gestrigen Sonntag kaum etwas Größeres aufziehen können. Ob das Wetter wohl mitspielt? Ob genügend Besucher kommen? Ob das Konzept ankommt? Die Verantwortlichen um Vorsitzende Susanne Ruf hatten sich ihre Gedanken gemacht.

Aber schließlich stemmen sie nicht zum ersten Mal solch ein Fest. 25 Jahre lang waren es Konzerte, Comedy, Kleinkunstabende, Lesungen und Feste, welche die kulturellen Angebote in Burladingen bereicherten. Und auch wenn mal kein Plus in der Kasse verzeichnet wurde, oder wenn die Besucherzahlen mal etwas mager waren – solche kleinen Rückschläge konnten die kreative Truppe noch nie bremsen. Immer wieder wurde erneut geplant und organisiert.

Und bei "summer in the city" verzeichnete man eine große Besucherresonanz. Von überall her kamen die Gäste. Schließlich war ja die gesamte Bevölkerung zum Geburtstagsfest geladen. Trotz Nachbestuhlung musste man nach einem freien Plätzchen eifrig Ausschau halten.