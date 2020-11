Burladingen-Melchingen (aba). Das hat nichts mehr mit einem dummen Jungenstreich oder einem Kavaliersdelikt zu tun, denn es ist ein bewusster und gezielter Angriff auf Tiere und Menschen: Fein säuberlich verpackt in Bonbonpapier wurden rund um den Melchinger Spielplatz "Auf Weilerwiesen" etliche Päckchen gefunden, gefüllt mit etwas Fleisch oder Wurst und einer Schraube oder einem Nagel, die schwere Verletzungen im Mundraum verursachen können. Wie es in einer Mitteilung heißt, verurteilt die Melchinger Ortschaftsverwaltung diese Tat aufs Schärfste und will mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Täter vorgehen