Burladingen Schlagabtausch beim Schach

Vögel hat dies inspiriert, er hat mit literarischer Freiheit eine ganz eigene Geschichte daraus gesponnen. Und er beteuert, dass er beim Schreiben die Samthandschuhe weggelegt habe, es ihm nicht um politische Korrektheit gegangen sei, sondern dass er seine Akteure in die vollen gehen, eine direkte Konfrontation austragen lasse. "Es ist die Stärke dieses Stücks, dass die zwei so schonungslos miteinander umgehen, dass sie sich selber in den Klischees suhlen", erläutert Ott und schwärmt von den schnellen und feinsinnigen Dialogen.

Das Schachspiel, das Chaim und Adolf miteinander spielen, dient also als Metapher für einen ganz anderen Schlagabtausch. In den Hauptrollen spielen Stefan Hallmayer als Adolf und Martin Olbertz als Chaim. Die Kostüme entwarf Ilona Lenk, die musikalische Einstudierung der Klezmer-Songs hat Markus Ege übernommen, die Regieassistenz Jakob Heim.

Die Uraufführung ist am Donnerstag, 25. Oktober. Danach wird das Stück am Sonntag, 28. Oktober um 17 Uhr, Mittwoch 31. Oktober, Donnerstag, 1. November, Mittwoch, 7., Donnerstag 8., und Freitag 9. November jeweils um 20 Uhr gezeigt. Am Sonntag, 11. November, gibt es eine Matinee mit Weißwurstfrühstück. In dieser Zeit hängen in der Kneipe des Lindenhofs Bilder des jungen syrischen Flüchtlings Hassan Malla, der seine Erfahrungen auf der Flucht nach Deutschland in Ölbildern festgehalten hat.

Nach den Terminen im Lindenhof geht das Stück "Chaim und Adolf" auf Tour durch die Kneipen der Region. Gastwirte, die es gerne einmal in ihrer Beiz hätten, können sich beim Theater Lindenhof unter tour@theater-lindenhof.de oder unter der Telefonnummer 07126/92 93 19 melden. Die ersten 30 Kneipenbesitzer, die sich melden, bekommen den Theaterabend kostenlos, da er im Rahmen eines Förderprogramms "Gesellschaftlicher Zusammenhalt" des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst finanziert wird.