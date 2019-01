Burladingen Ortsdurchfahrt und Beachvolleyballfeld

Burladingen-Salmendingen. Straubinger zog mit seiner Präsentation, mit den bunten Bildern und Video-Ausschnitten eine durchweg positive Bilanz: In Salmendingen ist die Welt noch in Ordnung. Die Bürger, auch die jungen vom Jugendclub und den Pfadfindern, sind in Vereinen und bei Aktionen für das Gemeinwohl engagiert, und die Gemeinde kommt mit ihren Projekten voran.

Allerdings: Sie schrumpft. Waren es zu Jahresbeginn 2018 noch 763 Einwohner in dem idyllischen Ort auf der Oberen Alb, blieben aufgrund von Sterbefällen und Wegzügen zum Jahresende nur noch 726 Einwohner auf der Liste.

Umso wichtiger, dass die neuen Bauplätze, die hinter dem Gelände des einstigen Gebäudes in der Kornbühlstraße 49 entstehen sollen, in diesem Jahr auch erschlossen werden. Im Haushalt der Stadt Burladingen, so berichtete Straubinger, ist diese Maßnahme jedenfalls eingestellt. Fünf bis sechs Bauplätze sollen hier mitten im Ort entstehen, acht Anfragen gibt es bereits dafür.