Burladingen Nur auf Umwegen in die Burladinger Schule

Burladingen. Die Ankündigung, dass das Taxiunternehmen nicht mehr fahren würde, flatterte den verdutzten Eltern kurz vor Weihnachten auf den Tisch. Sie haben dann bei der Stadtverwaltung angerufen und nach einer Lösung gefragt. "Es gab aber keine Bereitschaft, uns da zu helfen", schildert eine der Mütter ihren Eindruck. Die Schülerbeförderung fiel nach den Weihnachtsferien einfach weg. Seitdem findet sich die Mutter, zusammen mit drei anderen Familien, in einem Organisationswirrwar zwischen Absprachen zu Fahrgemeinschaften und Zuschuss-Formularen wieder, und die Schulkinder brauchen vor allem eins: Geduld. Denn Wartzeiten nach dem Schulbesuch gehören mittlerweile zum Alltag.

Eltern werden auf Busverbindung verwiesen

Die Busverbindung, auf welche die Eltern verwiesen wurden, war die über Tailfingen und Neuweiler. Da könnten die Schüler um 6:52 Uhr von Hermannsdorf nach Tailfingen fahren und an der Haltestelle an der Eisenbahnunterführung umsteigen in den Schulbus, der auch die Kinder von Hausen zum Schulzentrum in der Albstraße befördert. Nicht gerade der nächste Weg – und zeitfressend allemal. Natürlich hätten die Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder nach Neuweiler zu bringen. Aber: "Wenn ich meine Tochter nach Neuweiler an die Bushaltestelle bringen muss, dann kann ich sie auch gleich nach Burladingen fahren", kommentiert der Vater einer Progymnasiastin kopfschüttelnd diese Möglichkeit.