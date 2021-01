Burladingen Manche "ohne Hirn und Verstand unterwegs"

Burladingen-Salmendingen. Besonders skurril an der Geschichte ist die Tatsache, dass man sich seit vielen Jahren darum bemüht, Touristen auf die Alb zu locken. Nun da sie in Massen da sind, können sie kein Geld liegen lassen, und einige der Tagestouristen halten sich zum Leidwesen der Einwohner nicht an die Spielregeln.