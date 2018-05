Burladingen Luisa Boos tritt lokalem Bündnis bei

Die Generalsekretärin will, so erzählte sie im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, auch in der Landesfraktion der SPD das Thema "Änderung des Kommunalwahlrechts" auf den Tisch bringen und vorfühlen, was die Sozialdemokraten aus der Opposition heraus tun können. Es müsse, so wie in anderen Bundesländern auch, möglich sein, gewählte Bürgermeister wieder aus dem Amt zu bekommen. Die Regierungsparteien trauten sich derzeit nicht an das Thema ran.

Fast zwei Stunden dauerte das Treffen der SPD-Frontfrau mit dem Bündnis. Mit dabei waren Kreisvorsitzender Alexander Maute aus Balingen und Juso-Vorsitzende Lara Herter aus Albstadt. "Ich freue mich, dass in Burladingen Menschen die Fahne von Offenheit und Menschlichkeit hochhalten", kommentierte Luisa Boos das Engagement der Bündnis-Bürger. In die Fehlastadt sei sie gekommen, um sich nach den vielen Negativ-Schlagzeilen selber ein Bild zu machen, so die 33-Jährige.

Denkzettel für etablierte Parteien