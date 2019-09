Burladingen Kindergarten St. Fidelis nach Brand wieder eröffnet

Danach drängten sich die vielen Besucher im neuen Kindergarten, wo sie vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Roland Dietrich begrüßt wurden: "Durch das Entgegenkommen der Stadt Burladingen, wurde der Kindergarten um eine fünfte Gruppe erweitert", sagte er dabei unter anderem. Sein Dank galt auch der Leiterin des Kindergartens Silvia Wilhelm und dem gesamten Team. Den Kindern rief er zu: "Für Euch haben wir diesen schönen Kindergarten wiederaufgebaut. Es soll Euer Kindergarten sein!"

Bürgermeister Harry Ebert kritisierte zunächst die Täter, die von zweieinhalb Jahren den Kindergarten zerstört hatten und wegen denen eine Kindergartengeneration in Provisorien leben musste. Für die nächste Feier überreichte er "Schwer entflammbare Girlanden", die Leiterin Wilhelm lud er mit ihrem gesamten Team und Pfarrer Bueb zum Essen ein. Mit der Terminfindung sollten sie sich jedoch beeilen, denn "es wud gschwätzt i wär nemme so lang Burgermoischter, also irgendwann in dem Johr sod’s laufa".