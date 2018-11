Burladingen Keltische Klänge bei Kerzenschein

Sie sind nicht zum ersten Mal in Deutschland auf Tour. Bereits 15 Mal haben Scott und Alkire schon kleine und große Städte in Deutschland bereist und Konzerte gegeben. Getroffen haben sie Thomas Loefke allerdings zum ersten Mal in Kanada auf einem Festival. Daraus ist eine Freundschaft entstanden, welche die drei seither immer wieder zusammenführt.

Der Berliner mit der keltischen Harfe stellt eine wunderbare Ergänzung dar. Zu dritt geben sie "Bohemian Rhapsody" von Queen, "Sound of Silence" von von Simon & Garfunkel oder "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin zum Besten. "A Tree finds it´s Voice" ist ein Stück darüber, dass die Gitarre und das Cello aus dem Holz desselben Baumes geschnitzt wurden. Dieser Baum findet nun eine Stimme in den Instrumenten. Genau über diese Tatsache wird in zwei Wochen ein Dokumentarfilm gedreht, wie Joe Scott im kleineren Kreis verriet. Und es wird in diesem Film auch um die Aufnahmen für die neue CD gehen.

"Wir haben verstanden", sagte Loefke lächelnd, als das Publikum in Hörschwag nach dem letzten Stück heftig applaudierte. Und es sollte nicht bei einer Zugabe bleiben.